Итальянская журналистка Боччи: «Спаллетти — лучший вариант для «Ювентуса»

Обозреватель La Gazzetta dello Sport Алессандра Боччи прокомментировала для «СЭ» информацию итальянских СМИ о том, что «Ювентус» готов продлить контракт с Лучано Спаллетти.

«Нынешний контракт Спаллетти истекает летом и формально связан с попаданием «Ювентуса» в Лигу чемпионов. Но я предполагаю, что обе стороны всерьез рассматривают возможность продлить этот контракт на два сезона вне зависимости от итогового места «Юве» в турнирной таблице.

Лучано пока отстает на четыре очка от «Ромы», но может еще догнать и перегнать команду Гасперини. Даже если этого не случится, считаю, что в любом случае Спаллетти — наилучший вариант на новый сезон для «Ювентуса».

Туринцы недавно продлили контракт с талантливым Йылдызом, только что переподписали Маккенни, которого очень уважает Спаллетти. Сейчас идут переговоры с Влаховичем, который может в итоге остаться в клубе. Понятно, что «Ювентусу» летом нужно усиление, но эти рабочие моменты показывают, что клуб уже сейчас показывает Лучано: «Юве» доверяет тем игрокам, на которых рассчитывает сам Спаллетти. Когда клуб и главный тренер совпадают по кандидатурам ключевых игроков, то им проще прийти к соглашению. Вот почему не удивлюсь, если еще до окончания чемпионата мы услышим, что Лучано остается в «Ювентусе» — сказала Боччи.

Следующий матч «Ювентус» проведет дома в субботу, 7 марта, против аутсайдера Серии А «Пизы». После 27 туров команда Лучано Спаллетти имеет 47 очков и занимает шестое место.