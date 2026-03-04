Киву о ничьей «Интера» с «Комо»: «Смотреть игру было не очень интересно, по общему признанию»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась в первом матче полуфинала Кубка Италии против «Комо».

Игра прошла 3 марта на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо и завершилась ничьей со счетом 0:0.

«У нас были некоторые проблемы, и мы были вынуждены внести некоторые изменения. Сегодня у нас в распоряжении было два нападающих, поэтому мы решили разделить игровое время между ними. Мы должны довольствоваться тем, что у нас есть, и ребята хорошо поработали, понимая сложность этого матча. Они продемонстрировали правильный подход, хотя эта игра была не в стиле «Интера» и, по общему признанию, смотреть ее было не очень интересно», — цитирует Киву Football Italia.

Ответный матч команд состоится в Милане 22 апреля. Во втором полуфинале Кубка Италии сыграют «Лацио» и «Аталанта».

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