«Комо» готов потратить 80-100 миллионов евро на летние трансферы, чтобы сохранить Фабрегаса

Руководство «Комо» не намерено отпускать главного тренера команды Сеска Фабрегаса в другой клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, итальянский клуб планирует потратить на летние трансферы 80-100 миллионов евро, чтобы сохранить 38-летнего специалиста, а также побороться за выход в еврокубки.

Ранее об интересе к Фабрегасу сообщалось со стороны «Байера».

«Комо» с 48 очками занимает десятое место в турнирной таблице серии А.