«Ювентус» хочет вернуть Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте летом этого года может вернуться в «Ювентус». Как сообщает журналист Николо Скира в соцсети X, туринский клуб занимается поисками замены Игору Тудору, который с марта тренирует команду.

«Ювентус» не собирается продлевать контракт с Тудором, который имеет действующее соглашение до июня 2025 года. Хорватский специалист 23 марта сменил Тиагу Мотту.

«Ювентус» после 36 туров с 64 очками занимает 4-е место в турнирной таблице серии А.

Ранее Конте тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год. С ним туринцы выиграли трижды чемпионат Италии и дважды — Суперкубок Италии.