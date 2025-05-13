Футбол
13 мая, 13:57

«Комо» уведомил «Байер», что не отпустит Фабрегаса

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Комо» сообщил «Байеру», что не планирует отпускать главного тренера команды Сеска Фабрегаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний испанец не был близок к уходу из «Комо» и принимает участие в долгосрочном планировании будущего итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах Фабрегаса заинтересованы «Байер», «Рома», «Лейпциг» и другие европейские клубы.

Фабрегас с лета 2024 года возглавляет «Комо». Под его руководством дебютант серии А с 48 очками занимает 10-е место в турнирной таблице после 36 туров.

Сеск Фабрегас
Футбол
ФК Байер
ФК Комо
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
  • ValeraK

    Шесть побед подряд у Комо на данный момент!

    15.05.2025

  • zg

    Фига се Сеск!Я и не знал!Респект и уважуха!Учись-Царь!

    13.05.2025

    • «Наполи» провел переговоры с де Брейне о переходе летом

    «Комо» готов потратить 80-100 миллионов евро на летние трансферы, чтобы сохранить Фабрегаса
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Наполи 12 8 1 3 19-11 25
    2
    		 Интер 11 8 0 3 26-12 24
    3
    		 Рома 11 8 0 3 12-5 24
    4
    		 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
    5
    		 Милан 11 6 4 1 17-9 22
    6
    		 Ювентус 12 5 5 2 15-11 20
    7
    		 Комо 11 4 6 1 12-6 18
    8
    		 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
    9
    		 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
    10
    		 Удинезе 12 4 3 5 12-20 15
    11
    		 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
    12
    		 Торино 11 3 5 3 10-16 14
    13
    		 Аталанта 12 2 7 3 14-14 13
    14
    		 Кальяри 12 2 5 5 12-17 11
    15
    		 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
    16
    		 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
    17
    		 Парма 11 1 5 5 7-14 8
    18
    		 Дженоа 12 1 5 6 11-19 8
    19
    		 Фиорентина 12 0 6 6 10-19 6
    20
    		 Верона 11 0 6 5 6-16 6
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 17:00 Кальяри – Дженоа 3 : 3
    22.11 17:00 Удинезе – Болонья 0 : 3
    22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус 1 : 1
    22.11 22:45 Наполи – Аталанта 3 : 1
    23.11 14:30 Верона – Парма - : -
    23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
    23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
    23.11 22:45 Интер – Милан - : -
    24.11 20:30 Торино – Комо - : -
    24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хакан Чалханоглу
    Хакан Чалханоглу

    Интер

    		 5
    Риккардо Орсолини
    Риккардо Орсолини

    Болонья

    		 5
    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    П
    Эмиль Хольм
    Эмиль Хольм

    Болонья

    		 4
    Яри Вандепутте
    Яри Вандепутте

    Кремонезе

    		 4
    Федерико Димарко
    Федерико Димарко

    Интер

    		 4
    И К Ж
    Хакобо Рамон
    Хакобо Рамон

    Комо

    		 9 1 2
    Реда Белаян
    Реда Белаян

    Лацио

    		 4 1 1
    Первис Эступиньян
    Первис Эступиньян

    Милан

    		 6 1 1
    Вся статистика

