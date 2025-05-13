«Комо» уведомил «Байер», что не отпустит Фабрегаса

«Комо» сообщил «Байеру», что не планирует отпускать главного тренера команды Сеска Фабрегаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний испанец не был близок к уходу из «Комо» и принимает участие в долгосрочном планировании будущего итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах Фабрегаса заинтересованы «Байер», «Рома», «Лейпциг» и другие европейские клубы.

Фабрегас с лета 2024 года возглавляет «Комо». Под его руководством дебютант серии А с 48 очками занимает 10-е место в турнирной таблице после 36 туров.