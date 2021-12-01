Кьеллини: «Меня очень впечатлили слова Аллегри перед матчем с «Салернитаной»

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил, что его впечатлили слова главного тренера Массимилиано Аллегри перед победным матчем с «Салернитаной» (2:0) в серии А.

«Мы понимали, что будет сложно, так как «Салернитана» играет на своем стадионе и ее страстно поддерживают, но мы выстояли. Слова тренера перед матчем очень впечатлили. «Ювентус» многое дал мне и всем моим товарищам по команде, пришло время отплатить клубу. Мы все должны оставаться вместе, только так мы выберемся из этой ситуации», — цитирует Кьеллини Football Italia.