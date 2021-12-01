Моуринью: «Восхищаюсь Синишей Михайловичем, он проявил огромное мужество»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о наставнике «Болоньи» Синише Михайловиче перед матчем 15-го тура серии А

«Синиша — друг моего большого друга Деяна Станковича, а значит, автоматически и мой друг. Он оказал очень положительное влияние на многих людей, у которых было такое же заболевание. Синиша проявил невероятное мужество и силу, я уважаю и восхищаюсь им», — цитирует Моуринью Football Italia.

Матч «Болонья» — «Рома» состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 20.30 (мск). Римляне идут на пятом месте, «Болонья» занимает девятую строчку в таблице серии А.