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Аллегри оценил выступление «Ювентуса» в серии А

09:47
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победном матче чемпионата Италии с «Салернитаной» (2:0).

«Мои игроки хорошо выступили сегодня и могли больше забить. Мы потеряли много очков. Против «Салернитаны» было сложно играть с их болельщиками было нелегко.

Нам всем — игрокам, тренерскому штабу, болельщикам — пора возвращать долги «Ювентусу», — цитирует Аллегри Football Italia.

Туринская команда занимает 7-е место в серии А, имея на счету 24 очка. Клуб из Салерно набрал 8 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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