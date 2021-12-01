Аллегри оценил выступление «Ювентуса» в серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победном матче чемпионата Италии с «Салернитаной» (2:0).

«Мои игроки хорошо выступили сегодня и могли больше забить. Мы потеряли много очков. Против «Салернитаны» было сложно играть с их болельщиками было нелегко.

Нам всем — игрокам, тренерскому штабу, болельщикам — пора возвращать долги «Ювентусу», — цитирует Аллегри Football Italia.