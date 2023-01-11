Миранчук попал в заявку «Торино» на матч Кубка Италии против «Милана»

«Торино» в своем Telegram-канале опубликовал заявку на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Милана».

В список из 24 игроков попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

В текущем сезоне 27-летний россиянин принял участие в 11 матчах за «быков» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Матч пройдет сегодня, 10 января, начало — 23.00 мск.