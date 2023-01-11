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Сегодня, 17:01

Миранчук попал в заявку «Торино» на матч Кубка Италии против «Милана»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торино» в своем Telegram-канале опубликовал заявку на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Милана».

В список из 24 игроков попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

В текущем сезоне 27-летний россиянин принял участие в 11 матчах за «быков» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Матч пройдет сегодня, 10 января, начало — 23.00 мск.

Алексей Миранчук
ФК Милан
ФК Торино
0
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 Рома 17 9 4 4 21-16 31
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 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
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 - : -
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 - : -
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Интер – Верона
 - : -
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Сассуоло – Лацио
 - : -
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Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
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 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
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