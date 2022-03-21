Исмаэль Беннасер оценил игру «Милана» в последних матчах серии А

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер высказался об игре 30-го тура серии А против «Кальяри» (1:0).

«Много голов мы не забиваем, это так. Но мы выигрываем, а это три очка. Все остальное неважно. Мы можем несколько раз выиграть со счетом 1:0, этого будет достаточно. У нас все больше опыта. Вместе мы играем уже два года. Впереди еще несколько игр, давайте думать о следующей», — цитирует Беннасера football-italia.

«Милан» занимает первую строчку в таблице серии А, обгоняя «Наполи» на 3 очка, а «Интер» — на 6 очков.