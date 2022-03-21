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Сегодня, 09:20

Исмаэль Беннасер оценил игру «Милана» в последних матчах серии А

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер высказался об игре 30-го тура серии А против «Кальяри» (1:0).

«Много голов мы не забиваем, это так. Но мы выигрываем, а это три очка. Все остальное неважно. Мы можем несколько раз выиграть со счетом 1:0, этого будет достаточно. У нас все больше опыта. Вместе мы играем уже два года. Впереди еще несколько игр, давайте думать о следующей», — цитирует Беннасера football-italia.

«Милан» занимает первую строчку в таблице серии А, обгоняя «Наполи» на 3 очка, а «Интер» — на 6 очков.

ФК Кальяри
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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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38 тур
18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 2 : 1
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 1 : 1
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 0 : 1
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 0 : 2
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 1 : 1
20.03 17:00
Ювентус – Салернитана
 2 : 0
20.03 20:00
Рома – Лацио
 3 : 0
20.03 22:45
Болонья – Аталанта
 0 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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