Моуринью: «Абрахам может играть еще лучше»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил игру нападающего Тэмми Абрахама в матче с «Лацио» (3:0) в серии А.

24-летний футболист оформил дубль в этой встрече.

«Уверен, у него есть потенциал играть еще лучше. Речь идет не только о голах, но и в том, как он прессинговал, боролся, удерживал мяч — этого не было в матче против «Витесса». Я требователен к нему, так как понимаю, чего он может достичь. Он должен проводить каждую игру с таким настроем, как сегодня», — цитирует Моуринью Football-Italia.

В этом сезоне игрок провел 28 матчей за команду, забив 15 голов. «Рома» идет на 6-м месте в чемпионате Италии.