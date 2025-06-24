«Интер» выкупил Залевски у «Ромы»
Полузащитник «Ромы» Никола Залевски, арендованный «Интером», подписал полноценный контракт с миланской командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Сроки соглашения с 23-летним поляком не сообщаются.
Залевски был арендован «Интером» 1 февраля 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за миланцев 17 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
Новости