«Аль-Кадисия» предложила Мойзе Кину 15 миллионов евро в год

Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Аль-Кадисия». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить игроку зарплату в 15 миллионов евро в год, а также выплатить «фиалкам» сумму в 52 миллиона евро. Ранее сообщалось, что на Кина претендует «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Кин провел 44 матча, в которых забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.