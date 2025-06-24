«Аль-Кадисия» предложила Мойзе Кину 15 миллионов евро в год
Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, на 25-летнего итальянца претендует «Аль-Кадисия». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить игроку зарплату в 15 миллионов евро в год, а также выплатить «фиалкам» сумму в 52 миллиона евро. Ранее сообщалось, что на Кина претендует «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне Кин провел 44 матча, в которых забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Новости