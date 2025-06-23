Футбол
23 июня, 08:28

Болельщики сорвали матч между «Салернитаной» и «Сампдорией»

Павел Лопатко
Болельщики «Салернитаны»
Фото Global Look Press

Ответный матч за сохранение прописки в серии Б «Салернитана» — «Сампдория» прервали из-за поведения болельщиков хозяев. Они забросали поле дымовыми шашками и сиденьями, сообщает BBC.

Беспорядки начались после того, как «Сампдория» сделала счет 2:0 (по сумме двух матчей — 4:0). Футболистам пришлось уйти с поля на 65-й минуте. Через 10 минут судья попытался возобновить игру, однако его начали забрасывать предметами. Матч был окончательно прерван.

С большой долей вероятности «Салернитане» назначат техническое поражение, клуб вылетит в серию C.

«Сампдория» в главном турнире серии Б заняла 17-е место, а «Салернитана» — 16-е.

