«Интер» продлит контракт с Индзаги после окончания сезона

«Интер» намерен продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги. По окончанию сезона итальянцу будет предложено новое соглашение с увеличением зарплаты, сообщает Corriere dello Sport.

Текущий контракт Индзаги рассчитан до конца следующего сезона. По этому соглашению 45-летний тренер получает 4,5 миллиона евро в год.

Сейчас «Интер» по потерянным очкам лидирует в турнирной таблице серии А. Также клуб вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с туринским «Ювентусом».