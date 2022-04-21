Буффон объявил распродажу своих капитанских повязок с аукциона. Деньги пойдут на помощь детям

Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который в этом сезоне выступает в серии B в составе «Пармы», объявил о благотворительной акции, сообщает ITASportPress.

Он объявил о благотворительной распродаже капитанских повязок, которые он использовал в последнее время, то есть в течение сезона-2021/22. Первую из выставленных на продажу повязок Буффон носил в матче против СПАЛа в октябре прошлого года.

Деньги, которые будут выручены с продажи, пойдут на благотворительные цели. В частности, речь и детях с нарушениями физического и психического характера, а также с другими дисфункциями организма.