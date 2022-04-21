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Буффон объявил распродажу своих капитанских повязок с аукциона. Деньги пойдут на помощь детям

Буффон с аукциона продаст часть своих капитанских повязок
Иван Шитик
Корреспондент
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Знаменитый итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который в этом сезоне выступает в серии B в составе «Пармы», объявил о благотворительной акции, сообщает ITASportPress.

Он объявил о благотворительной распродаже капитанских повязок, которые он использовал в последнее время, то есть в течение сезона-2021/22. Первую из выставленных на продажу повязок Буффон носил в матче против СПАЛа в октябре прошлого года.

Деньги, которые будут выручены с продажи, пойдут на благотворительные цели. В частности, речь и детях с нарушениями физического и психического характера, а также с другими дисфункциями организма.

Джанлуиджи Буффон
ФК Парма
0
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 Рома 33 17 7 9 54-37 58
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 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
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 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
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 - : -
23.04 16:00
Торино – Специя
 - : -
23.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
23.04 21:45
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 - : -
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 - : -
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 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
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Лацио – Милан
 - : -
25.04 21:45
Сассуоло – Ювентус
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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