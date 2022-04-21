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Сегодня, 17:16

Президент «Лацио» рассказал о будущем Сарри в клубе

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о будущем главного тренера команды Маурицио Сарри.

«Я всегда говорил, что Сарри останется. Я думаю, что весь этот шум исходит от тех людей, которые и вовсе не посещают стадион. Некоторые из них приходят не поболеть, а только ради того, чтобы оскорбить меня», — сказал функционер Il Messagero.

Ранее появились слухи, что Сарри недоволен трансферной политикой «Лацио» и некоторыми решениями руководства. Из-за этого, якобы, будущее специалиста в римском клубе остается под вопросом.

Сарри возглавил «Лацио» в июне 2021 года, нынешний контракт с тренером действует до конца июня 2023 года.

ФК Лацио
Маурицио Сарри
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23.04 16:00
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 - : -
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Торино – Специя
 - : -
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Интер – Рома
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
24.04 16:00
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 - : -
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Дженоа – Кальяри
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И К Ж
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