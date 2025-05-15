«Интер» может подписать Зиркзе

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе может вернуться в Италию, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, на 23-летнего голландца претендует «Интер», который хочет подписать игрока в летнее трансферное окно. Ранее Зиркзе уже выступал в серии А за «Парму» и «Болонью».

В текущем сезоне Зиркзе провел 48 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.