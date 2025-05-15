Консейсау назвал причины поражения «Милана» в финале Кубка Италии

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от «Болоньи» (0:1) в финале Кубка Италии.

«Первый тайм был сбалансированным, у нас было несколько моментов, чтобы забить, и в таких играх важно повести в счете. Признаю, что во втором тайме мы могли бы добиться большего. «Болонье» немного повезло с голом, но я не хочу умалять заслуг наших соперников. «Болонья» хорошо постаралась, чтобы завоевать трофей.

Я не хочу искать оправдания в работе судьи, было две-три спорных ситуации, но я не хочу, чтобы это выглядело как оправдания. Мы должны были сделать больше. Мы выиграли Суперкубок Италии, мы прошли весь путь в Кубке Италии, теперь постараемся достойно завершить сезон. В воскресенье нас ждет еще одна важная игра против «Ромы». Мне жаль болельщиков, которые были так воодушевлены, это поражение в финале стало разочарованием для всех. Мы могли бы сделать больше, но в таких равных матчах решают детали, поэтому они забили, а мы — нет», — сказал Консейсау в интервью Sport Mediaset.