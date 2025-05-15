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15 мая 2025, 03:05

Консейсау назвал причины поражения «Милана» в финале Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Сержиу Консейсау.
Фото Reuters

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от «Болоньи» (0:1) в финале Кубка Италии.

«Первый тайм был сбалансированным, у нас было несколько моментов, чтобы забить, и в таких играх важно повести в счете. Признаю, что во втором тайме мы могли бы добиться большего. «Болонье» немного повезло с голом, но я не хочу умалять заслуг наших соперников. «Болонья» хорошо постаралась, чтобы завоевать трофей.

Я не хочу искать оправдания в работе судьи, было две-три спорных ситуации, но я не хочу, чтобы это выглядело как оправдания. Мы должны были сделать больше. Мы выиграли Суперкубок Италии, мы прошли весь путь в Кубке Италии, теперь постараемся достойно завершить сезон. В воскресенье нас ждет еще одна важная игра против «Ромы». Мне жаль болельщиков, которые были так воодушевлены, это поражение в финале стало разочарованием для всех. Мы могли бы сделать больше, но в таких равных матчах решают детали, поэтому они забили, а мы — нет», — сказал Консейсау в интервью Sport Mediaset.

Футболисты &laquo;Болоньи&raquo; празднуют победу в&nbsp;Кубке Италии.«Болонья» взяла первый трофей за 51 год, а «Милан» проваливает сезон. Попасть в еврокубки поможет только чудо
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Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2
 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3
 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4
 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5
 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6
 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7
 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8
 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9
 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10
 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11
 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12
 Торино 38 12 9 17 44-63 45
13
 Парма 38 11 12 15 28-46 45
14
 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15
 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16
 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17
 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18
 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19
 Верона 38 3 12 23 25-61 21
20
 Пиза 38 2 12 24 26-71 18
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22.05 21:45 Фиорентина – Аталанта 1 : 1
23.05 19:00 Болонья – Интер 3 : 3
23.05 21:45 Лацио – Пиза 2 : 1
24.05 16:00 Парма – Сассуоло 1 : 0
24.05 19:00 Наполи – Удинезе 1 : 0
24.05 21:45 Милан – Кальяри 1 : 2
24.05 21:45 Кремонезе – Комо 1 : 4
24.05 21:45 Лечче – Дженоа 1 : 0
24.05 21:45 Торино – Ювентус 2 : 2
24.05 21:45 Верона – Рома 0 : 2
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Интер

 17
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 14
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Анастасиос Дувикас

Комо

 14
П
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Федерико Димарко

Интер

 17
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 9
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 8
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 21 1 6
Уэсли Винисиус
Уэсли Винисиус

Рома

 30 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

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