«Аталанта» обыграла «Дженоа»

«Аталанта» в гостях обыграла «Дженоа» в матче 37-го тура серии А — 3:2.

У гостей голы забили Ибрахим Сулемана, Даниэль Мальдини и Матео Ретеги . У хозяев отметился Андреа Пинамонти (дубль).

«Аталанта» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 74 очка. «Дженоа» находится на 13-й строчке с 40 баллами.