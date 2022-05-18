«Интер» и Перишич не могут договориться о новом контракте

«Интер» планирует продлить контракт с полузащитником Иваном Перишичем. Стороны пока не могут согласовать условия нового соглашения, пишет Tuttosport.

По данным источника, 33-летний хорват хочет увеличения зарплаты до 6 миллионов евро, однако «Интер» не устраивает подобные условия футболиста, в клубе не готовы платить такие деньги 33-летнему хавбеку.

Контракт Перишича с «Интером» истекает летом 2022 года. На игрока претендуют «Челси» и «Ювентус».