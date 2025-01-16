«Интер» сыграл вничью с «Болоньей»
«Интер» и «Болонья» не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата Италии — 2:2. Игра прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
«Интер» с 44 очками занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» идет на 8-й строчке — 30 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|20
|15
|2
|3
|32-12
|47
|
2
|Интер
|19
|13
|5
|1
|48-17
|44
|
3
|Аталанта
|20
|13
|4
|3
|44-21
|43
|
4
|Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|
5
|Ювентус
|20
|7
|13
|0
|32-17
|34
|
6
|Фиорентина
|19
|9
|5
|5
|32-20
|32
|
7
|Милан
|19
|8
|7
|4
|29-19
|31
|
8
|Болонья
|19
|7
|9
|3
|29-25
|30
|
9
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|
10
|Рома
|20
|6
|6
|8
|28-26
|24
|
11
|Дженоа
|20
|5
|8
|7
|17-27
|23
|
12
|Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|
13
|Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|
14
|Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|
15
|Комо
|20
|4
|7
|9
|22-33
|19
|
16
|Верона
|20
|6
|1
|13
|24-44
|19
|
17
|Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|
18
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
19
|Венеция
|20
|3
|5
|12
|18-33
|14
|
20
|Монца
|20
|2
|7
|11
|19-28
|13
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.01
|22:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|18.01
|17:00
|
Болонья – Монца
|- : -
|18.01
|20:00
|
Ювентус – Милан
|- : -
|18.01
|22:45
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|19.01
|14:30
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|19.01
|17:00
|
Кальяри – Лечче
|- : -
|19.01
|17:00
|
Парма – Венеция
|- : -
|19.01
|20:00
|
Верона – Лацио
|- : -
|19.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|20.01
|22:45
|
Комо – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|13
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Рауль Белланова
Аталанта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|15
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
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