«Интер» сыграл вничью с «Болоньей»

«Интер» и «Болонья» не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата Италии — 2:2. Игра прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

«Интер» с 44 очками занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» идет на 8-й строчке — 30 очков.