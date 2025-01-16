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Сегодня, 00:40

«Интер» сыграл вничью с «Болоньей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интер» и «Болонья» не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата Италии — 2:2. Игра прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

«Интер» с 44 очками занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» идет на 8-й строчке — 30 очков.

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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 19 13 5 1 48-17 44
3
 Аталанта 20 13 4 3 44-21 43
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 20 7 13 0 32-17 34
6
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
7
 Милан 19 8 7 4 29-19 31
8
 Болонья 19 7 9 3 29-25 30
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 20 6 6 8 28-26 24
11
 Дженоа 20 5 8 7 17-27 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 20 4 7 9 22-33 19
16
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
20
 Монца 20 2 7 11 19-28 13
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17.01 22:45
Рома – Дженоа
 - : -
18.01 17:00
Болонья – Монца
 - : -
18.01 20:00
Ювентус – Милан
 - : -
18.01 22:45
Аталанта – Наполи
 - : -
19.01 14:30
Фиорентина – Торино
 - : -
19.01 17:00
Кальяри – Лечче
 - : -
19.01 17:00
Парма – Венеция
 - : -
19.01 20:00
Верона – Лацио
 - : -
19.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
20.01 22:45
Комо – Удинезе
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Аталанта

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

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П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Рауль Белланова

Рауль Белланова

Аталанта

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 15 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

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