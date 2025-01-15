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Билялетдинов: «Хвича не станет для «ПСЖ» новым Мбаппе»

Сергей Ярошенко
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о том, сможет ли нападающий «Наполи» Хвича Кварацелия заменить Киллиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Да нет, конечно. Во-первых, не в том стиле играет, чтобы сравнивать с Мбаппе. В его стиле он требует таких же партнеров, как в «Наполи» — понимающих его. Несомненно, сильные стороны будет использовать, но лучше быть первым Кварацхелией в «ПСЖ», чем вторым Мбаппе», — цитирует специалиста «ВсеПроСпорт».

По данным журналиста Фабрицио Романо, грузинский футболист перейдет из «Наполи» в «ПСЖ» за 70 миллионов евро. Игрок подпишет контракт с парижанами на пять лет.

23-летний Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи за итальянский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Источник: ВсеПроСпорт
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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8
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