«Ювентус» подписал Альберто Кошту из «Витории Гимарайнш»

Защитник «Витории Гимарайнш» Альберто Кошта подписал контракт с «Ювентусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним португальцем рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в 13,8 миллиона евро.

В текущем сезоне Альберто провел 21 матч, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.