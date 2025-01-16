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Сегодня, 10:28

«Ювентус» подписал Альберто Кошту из «Витории Гимарайнш»

Сергей Разин
корреспондент
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Альберто Кошта.
Фото ФК «Ювентус»

Защитник «Витории Гимарайнш» Альберто Кошта подписал контракт с «Ювентусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним португальцем рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в 13,8 миллиона евро.

В текущем сезоне Альберто провел 21 матч, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.

ФК Витория Гимарайнш
ФК Ювентус
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