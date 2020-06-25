Индзаги считает, что «Лацио» не имеет права пропускать такие голы

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги высказал мнение, что его команда могла избежать поражения в матче 27-го тура серии А против «Аталанты» (2:3)

«Это был наш первый матч за 3,5 месяца, мы хорошо начали, повели 2:0 и могли забивать третий, — цитирует специалиста Football Italia. — Очень жаль, что мы позволили соперникам сделать камбэк. Первого и третьего голов мы точно могли избежать. Такая команда, как наша, не имеет права пропускать такие голы. Это был очень важный матч, и мы проиграли. Поэтому мы огорчены. Я попросил команду правильно настроиться на матч с самого начала, и на это я не могу жаловаться. Если бы мы забили третий, игра сложилась бы по-другому. У нас уже было несколько травм. Луис Альберто не мог играть больше 70 минут, Данило Катальди и Хоакин Корреа попросили замены. У нас не было вариантов для замен в конце матча».

«Лацио» занимает второе место в серии А, имея в активе 62 очка. У лидирующего «Ювентуса» 66 очков.