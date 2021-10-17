Индзаги о поражении от «Лацио»: «Всех голов, которые «Интер» пропустил, можно было избежать»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 8-го тура Серии А против «Лацио» (1:3).
«Это было лучшее из наших последних выступлений. Но такая команда, как наша, ведя в счете 1:0, не должна совершать столько ошибок, пытаясь забить второй гол. Мы пропустили с пенальти, позволили «Лацио» вернуться в игру, пропустили странный второй мяч и потом потеряли голову. Такого быть не должно. Рефери не обязан останавливать игру ради соблюдения фэйр-плей, и у нас было еще 10 добавленных минут, мы должны были продолжать бороться.
Такая команда, как наша, ведя в счете целый час, должна увозить домой три очка. Это главная проблема. «Лацио» – сильная команда, нельзя давать шанс вернуться в игру. Всех голов, которые мы пропустили, можно было избежать», – приводит Индзаги DAZN.
«Лацио» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету римлян 14 очков в 8 матчах. «Интер» идет на третьей строчке с 17 очками в 8 играх.
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