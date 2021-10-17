Жиру о победе над «Вероной»: «Очень эмоционально отыграться с 0:2 на глазах у болельщиков»

Форвард «Милана» Оливье Жиру подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:2). Миланцы проигрывали в два мяча после первого тайма.

« После первого тайма в раздевалке я подумал, что это еще не конец, и нам нужно проявить больше характера. Нам потребовалось время, чтобы войти в игру, в том числе и мне, так что, возможно, мне нужно больше подготовки. Было в ажно отыграться с 0:2, это очень эмоционально — делать это на глазах у болельщиков. Я очень счастлив », — приводит слова Жиру Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 22 очка и вышел на первое место. У «Наполи» 21 очко и второе место при матче в запасе. «Верона» имеет восемь очков и 13-е место.