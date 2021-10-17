Пиоли назвал заслуженной победу «Милана» над «Вероной»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу команды в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:2). Миланцы проигрывали в два мяча после первого тайма.

«Пришлось помучиться, это правда. С самого начала было тяжело, но парни проявили характер. «Верона» была сильнее в первом тайме, выигрывала единоборства, действовала интенсивнее. У нее было больше опасных моментов.

Нам нужно было прибавлять, и я увидел в перерыве, что команда верит в себя. А потом мы увидели, насколько она зрелая. Зрелость и стабильность — вот что нам необходимо. Если хочешь замахнуться на большой успех, нужно сперва разобраться с мелочами.

Мы получили доказательство тому, что клуб собрал крепкий состав, ведь даже при таком количестве потерь я смог выпустить команду, которая сумела побороться. Это очень важная победа и заслуженные три очка", — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Милан» набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.