Пиоли назвал заслуженной победу «Милана» над «Вероной»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу команды в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:2). Миланцы проигрывали в два мяча после первого тайма.
«Пришлось помучиться, это правда. С самого начала было тяжело, но парни проявили характер. «Верона» была сильнее в первом тайме, выигрывала единоборства, действовала интенсивнее. У нее было больше опасных моментов.
Нам нужно было прибавлять, и я увидел в перерыве, что команда верит в себя. А потом мы увидели, насколько она зрелая. Зрелость и стабильность — вот что нам необходимо. Если хочешь замахнуться на большой успех, нужно сперва разобраться с мелочами.
Мы получили доказательство тому, что клуб собрал крепкий состав, ведь даже при таком количестве потерь я смог выпустить команду, которая сумела побороться. Это очень важная победа и заслуженные три очка", — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Милан» набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/pioli-hails-milan-maturity-and-belief/
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