«Интер» впервые в истории проиграл три домашних матча подряд в серии А

«Интер» в матче 30-го тура чемпионата Италии уступил «Монце» (0:1).

Таким образом, миланцы впервые в истории проиграли три домашних матча подряд в серии А: ранее они уступили «Фиорентине» (0:1) и «Ювентусу» (0:1).

На данный момент «Интер» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.