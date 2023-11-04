«Венеция» обыграла «Тернану», Черышев провел матч в запасе

«Венеция» на выезде одержала победу над «Тернаной» в матче 12-го тура серии В — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Джанлука Бузио на 74-й минуте.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.

«Венеция» набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице серии В. Следующий матч команда проведет 10 ноября дома против «Катанзаро».