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Сегодня, 17:59

«Венеция» обыграла «Тернану», Черышев провел матч в запасе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Венеция» на выезде одержала победу над «Тернаной» в матче 12-го тура серии В — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Джанлука Бузио на 74-й минуте.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.

«Венеция» набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице серии В. Следующий матч команда проведет 10 ноября дома против «Катанзаро».

Италия: Серия В. 12-й тур
04 нояб, 00:00. Libero Liberati (Терни)
Тернана
0:1
Венеция

Источник: Таблица серии В
Денис Черышев
ФК Венеция
0
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6
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