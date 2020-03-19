Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Игуаин, Пьянич и Хедира покинули карантин

20:55
Теги:

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинул карантин в Турине, сообщает La Repubblica.

Игуаина остановили в аэропорту Турина, пытаясь сесть на частный самолет по пути в Аргентину. Сообщалось, что с ним был товарищ по команде Родриго Бентанкур в сопровождении семьи.

Позже «Ювентус» заверил, что оба аргентинца, а также Миралем Пьянич и Сами Хедира прошли тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Футболистам разрешили покинуть страну, чтобы присоединиться к своим семьям.

Ранее в «Ювентусе» подтвердили заражение коронавирусом защитника Даниеле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Н данный момент в Италии коронавирусом заболело 33 190 человек, 3405 человек погибло. Это уже больше, чем погибших в Китае.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир