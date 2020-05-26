Игроки «Лечче» во второй раз сдали отрицательные тесты на коронавирус

«Лечче» на официальном сайте сообщил, что футболисты клуба сдали второй раз тесты на коронавирус.

По итогам тестов все игроки показали отрицательный результат. Первое тестирование также не зафиксировало положительных результатов. Теперь клуб может приступить к тренировкам 27 мая.

На данный момент сезон в Италии приостановлен из-за коронавируса. Возобновление серии А ожидается 13 июня.

После 26 туров «Лечче» занимает 18-е место в чемпионате Италии, набрав 25 очков.