Ибрагимович не сыграет с «Наполи» из-за травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит несколько недель из-за травмы бедра, сообщает Calciomercato.

Форвард получил повреждение в расположении сборной Швеции. По информации источника, у 41-летнего шведа выявлены проблемы с мышцами правого бедра.

Сообщается, что форвард пропустит матч чемпионата Италии с «Наполи» (2 апреля), а также с не сыграет с «Эмполи» 8 апреля.

Ранее шведский нападающий также не играл из-за травмы, полученной в мае прошлого года.

Ибрагимович впервые вышел на поле в этом сезоне в матче 24-го тура серии А против «Аталанты» (2:0), который состоялся 26 февраля.