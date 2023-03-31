Пато: «Милан» может обыграть «Наполи» и дойти до финала Лиги чемпионов»

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато поделился ожиданиями от выступления своей бывшей команды в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что «Милан» находится в хорошей форме, и в данный момент у него есть подходящая команда для Лиги чемпионов, поэтому они могут вложить много ресурсов в этот турнир. Здесь, в «Сан-Паоло», я поспорил со своими тренерами, что «Милан» выйдет в следующий раунд. Они могут немного потрудиться в Неаполе, но на «Сан-Сиро» они могут показать себя очень и очень хорошо. Думаю, «Милан» может мечтать о выходе в финал в этом сезоне», — сказал Пато в интервью Allmilan.it.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами состоится 12 апреля, начало — 22.00 мск.