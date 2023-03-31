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Сегодня, 22:09

Пато: «Милан» может обыграть «Наполи» и дойти до финала Лиги чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато поделился ожиданиями от выступления своей бывшей команды в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что «Милан» находится в хорошей форме, и в данный момент у него есть подходящая команда для Лиги чемпионов, поэтому они могут вложить много ресурсов в этот турнир. Здесь, в «Сан-Паоло», я поспорил со своими тренерами, что «Милан» выйдет в следующий раунд. Они могут немного потрудиться в Неаполе, но на «Сан-Сиро» они могут показать себя очень и очень хорошо. Думаю, «Милан» может мечтать о выходе в финал в этом сезоне», — сказал Пато в интервью Allmilan.it.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами состоится 12 апреля, начало — 22.00 мск.

Алешандре Пато
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
 - : -
1.04 19:00
Интер – Фиорентина
 - : -
1.04 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 - : -
2.04 16:00
Монца – Лацио
 - : -
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 - : -
2.04 19:00
Рома – Сампдория
 - : -
2.04 21:45
Наполи – Милан
 - : -
3.04 19:30
Эмполи – Лечче
 - : -
3.04 21:45
Сассуоло – Торино
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 18 1 0
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