Ибрагимович: «Надеюсь, я останусь и буду играть за «Милан» вечно»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о новом контракте с командой. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

«Чувствую, что мой контракт не закончится никогда. Надеюсь, я останусь и буду играть за «Милан» вечно», — сказал Златан в эфире шоу Che tempo che fa.

В 9 матчах сезона серии А 40-летний швед забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.