Ибрагимович: «Надеюсь, я останусь и буду играть за «Милан» вечно»
Ибрагимович высказался о новом контракте с «Миланом»
06:43
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о новом контракте с командой. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.
«Чувствую, что мой контракт не закончится никогда. Надеюсь, я останусь и буду играть за «Милан» вечно», — сказал Златан в эфире шоу Che tempo che fa.
В 9 матчах сезона серии А 40-летний швед забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.
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