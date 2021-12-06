Дрис Мертенс хочет остаться в «Наполи»
06:25
Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс не планирует покидать команду в ближайшее время, сообщает Sky Sport.
«У «Наполи» все идет хорошо, появилось много хороших игроков. Рано или поздно мне придется покинуть команду. В контракте есть пункт о продлении, надеюсь, что он будет реализован», — сказал Мертенс.
Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года, контракт футболиста действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2021/22 он провел 10 матчей за неаполитанцев и забил 2 гола.
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