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Дрис Мертенс хочет остаться в «Наполи»

06:25
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Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс не планирует покидать команду в ближайшее время, сообщает Sky Sport.

«У «Наполи» все идет хорошо, появилось много хороших игроков. Рано или поздно мне придется покинуть команду. В контракте есть пункт о продлении, надеюсь, что он будет реализован», — сказал Мертенс.

Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года, контракт футболиста действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2021/22 он провел 10 матчей за неаполитанцев и забил 2 гола.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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