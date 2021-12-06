Дрис Мертенс хочет остаться в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс не планирует покидать команду в ближайшее время, сообщает Sky Sport.

«У «Наполи» все идет хорошо, появилось много хороших игроков. Рано или поздно мне придется покинуть команду. В контракте есть пункт о продлении, надеюсь, что он будет реализован», — сказал Мертенс.