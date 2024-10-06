Индзаги: «Интер» заслуженно выиграл все три матча после проигранного дерби»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Торино» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии (3:2).
«Мы одержали три победы подряд после проигранного дерби. Я ничего не могу сказать команде. Мы заслуженно выиграли все три матча. Мы должны совершенствоваться в определенных аспектах, каждая ошибка дорого нам обходится. Мы все знаем, что должны продолжать работать в том же духе», — заявил Индзаги.
«Интер» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Команда Индзаги набрала 14 оков и вышла на второе место в серии А.
20 октября «Интер» отправится в гости к «Роме». Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|
2
|Интер
|7
|4
|2
|1
|16-9
|14
|
3
|Удинезе
|7
|4
|1
|2
|10-10
|13
|
4
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
5
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
6
|Торино
|7
|3
|2
|2
|12-11
|11
|
7
|Аталанта
|7
|3
|1
|3
|16-13
|10
|
8
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
9
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
10
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
11
|Верона
|7
|3
|0
|4
|12-12
|9
|
12
|Комо
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
13
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
14
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
15
|Лечче
|7
|1
|2
|4
|3-12
|5
|
16
|Кальяри
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
17
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10-12
|5
|
18
|Дженоа
|7
|1
|2
|4
|5-15
|5
|
19
|Венеция
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
20
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|4.10
|19:30
|
Наполи – Комо
|3 : 1
|4.10
|21:45
|
Верона – Венеция
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Удинезе – Лечче
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|5 : 1
|5.10
|21:45
|
Интер – Торино
|3 : 2
|6.10
|13:30
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|6.10
|16:00
|
Болонья – Парма
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|6.10
|19:00
|
Монца – Рома
|- : -
|6.10
|21:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|6
|1
|1