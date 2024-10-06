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«Ювентус» пропустил первый гол в сезоне серии А и упустил победу над «Кальяри»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Душан Влахович.
Фото Reuters

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» в матче 7-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 15-й минуте с пенальти открыл Душан Влахович. Гости сумели отыграться на 88-й минуте, также реализовав одиннадцатиметровый, забил Рэзван Марин.

На 89-й минуте туринцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Франсишку Консейсау.

«Ювентус» (13 очков) пропустил первый гол в текущем розыгрыше серии А и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Кальяри» (6) вышел на 15-ю строчку.

Италия. Серия А. 7-й тур
06 окт, 13:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Кальяри

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Ювентус
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 Интер 7 4 2 1 16-9 14
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4
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6
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7
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14
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17
 Лечче 7 1 2 4 3-12 5
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