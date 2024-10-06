«Ювентус» пропустил первый гол в сезоне серии А и упустил победу над «Кальяри»
«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» в матче 7-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет на 15-й минуте с пенальти открыл Душан Влахович. Гости сумели отыграться на 88-й минуте, также реализовав одиннадцатиметровый, забил Рэзван Марин.
На 89-й минуте туринцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Франсишку Консейсау.
«Ювентус» (13 очков) пропустил первый гол в текущем розыгрыше серии А и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Кальяри» (6) вышел на 15-ю строчку.
Источник: Таблица серии А
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|14
|
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|Ювентус
|7
|3
|4
|0
|10-1
|13
|
4
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|1
|2
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|13
|
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|
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|
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|
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|9
|
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|
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|7
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|2
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|8
|
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|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
14
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
15
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|7
|1
|3
|3
|5-11
|6
|
16
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10-12
|5
|
17
|Лечче
|7
|1
|2
|4
|3-12
|5
|
18
|Дженоа
|7
|1
|2
|4
|5-15
|5
|
19
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|7
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|4.10
|19:30
|
Наполи – Комо
|3 : 1
|4.10
|21:45
|
Верона – Венеция
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Удинезе – Лечче
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|5 : 1
|5.10
|21:45
|
Интер – Торино
|3 : 2
|6.10
|13:30
|
Ювентус – Кальяри
|1 : 1
|6.10
|16:00
|
Болонья – Парма
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лацио – Эмполи
|- : -
|6.10
|19:00
|
Монца – Рома
|- : -
|6.10
|21:45
|
Фиорентина – Милан
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|7
|
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Душан Влахович
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|5
|П
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Нуну Тавареш
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|4
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Рафаэл Леау
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|Ж
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|1
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