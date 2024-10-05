«Интер» победил «Торино» благодаря хет-трику Тюрама

«Интер» дома победил «Торино» в матче 7-го тура чемпионата Италии — 3:2.

У черно-синих хет-трик оформил Маркус Тюрам. Голы гостей забили Дуван Сапата и Никола Влашич (с пенальти). Гранатовые с 30-й минуты играли в меньшинстве после удаления Гильермо Марипана.

«Интер» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Команда Симоне Индзаги набрала 14 оков и вышла на второе место в серии А. «Торино» проиграл третий матч кряду — туринцы идут шестыми в чемпионате Италии.

20 октября «Интер» отправится в гости к «Роме». «Торино» в этот же день сыграет на выезде против «Кальяри».