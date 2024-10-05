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Сегодня, 23:40

«Интер» победил «Торино» благодаря хет-трику Тюрама

Алина Савинова
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Маркус Тюрам празднует гол в ворота «Торино».
Фото Global Look Press

«Интер» дома победил «Торино» в матче 7-го тура чемпионата Италии — 3:2.

У черно-синих хет-трик оформил Маркус Тюрам. Голы гостей забили Дуван Сапата и Никола Влашич (с пенальти). Гранатовые с 30-й минуты играли в меньшинстве после удаления Гильермо Марипана.

«Интер» одержал третью победу подряд во всех турнирах. Команда Симоне Индзаги набрала 14 оков и вышла на второе место в серии А. «Торино» проиграл третий матч кряду — туринцы идут шестыми в чемпионате Италии.

20 октября «Интер» отправится в гости к «Роме». «Торино» в этот же день сыграет на выезде против «Кальяри».

Италия. Серия А. 7-й тур
05 окт, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:2
Торино
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 7 5 1 1 14-5 16
2
 Интер 7 4 2 1 16-9 14
3
 Удинезе 7 4 1 2 10-10 13
4
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
5
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
6
 Торино 7 3 2 2 12-11 11
7
 Аталанта 7 3 1 3 16-13 10
8
 Эмполи 6 2 4 0 5-2 10
9
 Лацио 6 3 1 2 12-10 10
10
 Рома 6 2 3 1 7-4 9
11
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
12
 Комо 7 2 2 3 10-14 8
13
 Фиорентина 6 1 4 1 7-7 7
14
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
15
 Лечче 7 1 2 4 3-12 5
16
 Кальяри 6 1 2 3 4-10 5
17
 Парма 6 1 2 3 10-12 5
18
 Дженоа 7 1 2 4 5-15 5
19
 Венеция 7 1 1 5 5-12 4
20
 Монца 6 0 3 3 4-8 3
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Наполи – Комо
 3 : 1
4.10 21:45
Верона – Венеция
 2 : 1
5.10 16:00
Удинезе – Лечче
 1 : 0
5.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 5 : 1
5.10 21:45
Интер – Торино
 3 : 2
6.10 13:30
Ювентус – Кальяри
 - : -
6.10 16:00
Болонья – Парма
 - : -
6.10 16:00
Лацио – Эмполи
 - : -
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 7
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 4
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 6 1 1
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