Маротта: «Лукаку точно хочет остаться в «Интере»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку.

«Останется ли Лукаку в следующем году? Пока рано решать, он вернется в «Челси», и мы посмотрим, что будет дальше. Лукаку точно хочет остаться в «Интере» — мы знаем о намерениях Ромелу, поэтому посмотрим, сможем ли мы договориться о его возвращении сюда», — цитирует журналист Фабрицио Романо Маротту.

Лукаку перешел из «Челси» в «Интер» на правах аренды в июле 2022 года. Срок соглашения с 29-летним бельгийцем истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Интер» 15 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.