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Сегодня, 17:56

Маротта: «Лукаку точно хочет остаться в «Интере»

Мария Гусева
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку.

«Останется ли Лукаку в следующем году? Пока рано решать, он вернется в «Челси», и мы посмотрим, что будет дальше. Лукаку точно хочет остаться в «Интере» — мы знаем о намерениях Ромелу, поэтому посмотрим, сможем ли мы договориться о его возвращении сюда», — цитирует журналист Фабрицио Романо Маротту.

Лукаку перешел из «Челси» в «Интер» на правах аренды в июле 2022 года. Срок соглашения с 29-летним бельгийцем истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Интер» 15 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
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 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
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 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
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 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
8
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
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12
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
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14
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
15
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
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 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 0 : 2
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Лечче – Сассуоло
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26.02 14:30
Болонья – Интер
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26.02 17:00
Салернитана – Монца
 3 : 0
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 2 : 2
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 2 : 0
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 15 1 0
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