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«Фиорентина» разгромила «Верону» на выезде и прервала серию из 6 матчей без побед

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Фиорентины».
Фото Reuters

«Фиорентина» разгромила «Верону» на выезде в матче 24-го тура чемпионата Италии — 3:0.

У гостей забили Антонин Барак, Артур Кабрал и Кристиано Бираги.

«Фиорентина» прервала свою серию из 6 матчей без побед в серии А и поднялась на 12-е место в турнирной таблице с 28 очками. «Верона» идет на 18-й строчке с 17 очками.

Италия. Серия А. 24-й тур
27 февр, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:3
Фиорентина

Футбол
ФК Верона
ФК Фиорентина
0
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 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
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 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
8
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
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18
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