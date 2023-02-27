«Фиорентина» разгромила «Верону» на выезде и прервала серию из 6 матчей без побед

«Фиорентина» разгромила «Верону» на выезде в матче 24-го тура чемпионата Италии — 3:0.

У гостей забили Антонин Барак, Артур Кабрал и Кристиано Бираги.

«Фиорентина» прервала свою серию из 6 матчей без побед в серии А и поднялась на 12-е место в турнирной таблице с 28 очками. «Верона» идет на 18-й строчке с 17 очками.