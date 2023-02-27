«Фиорентина» разгромила «Верону» на выезде и прервала серию из 6 матчей без побед
«Фиорентина» разгромила «Верону» на выезде в матче 24-го тура чемпионата Италии — 3:0.
У гостей забили Антонин Барак, Артур Кабрал и Кристиано Бираги.
«Фиорентина» прервала свою серию из 6 матчей без побед в серии А и поднялась на 12-е место в турнирной таблице с 28 очками. «Верона» идет на 18-й строчке с 17 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|24
|21
|2
|1
|58-15
|65
|
2
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
3
|Милан
|24
|14
|5
|5
|41-30
|47
|
4
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
|Аталанта
|24
|12
|5
|7
|42-28
|41
|
7
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
8
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|24
|7
|10
|7
|33-30
|31
|
11
|Монца
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|
12
|Фиорентина
|24
|7
|7
|10
|27-30
|28
|
13
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|
17
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21-41
|20
|
18
|Верона
|24
|4
|5
|15
|20-37
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|3 : 0
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|2 : 2
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|2 : 0
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|0 : 3
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|15
|1
|0
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