Гендиректор «Милана» подтвердил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с Доннаруммой и Чалханоглу

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о желании продлить контракты с двумя игроками основы.

«Мы ведем переговоры о продлении контрактов с Доннаруммой и Чалханоглу. Это создает позитивный климат в команде», — приводит слова Газидиса La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что 26-летний турок будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов, а 21-летнему итальянцу предлагают контракт до 2024 года с годовой зарплатой в 6,5 миллиона евро

В нынешнем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 14 матчей, забил 1 гол и сделал 6 голевых передач. На счету Доннаруммы 20 матчей и 24 пропущенных мяча.