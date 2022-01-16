Де Лигт оценил игру «Ювентуса» в этом сезоне

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал, что думает об игре команды в текущем сезоне.

«Роналду был тем игроком, который врывался в штрафную площадь и всегда забивал, даже когда у него был лишь один момент. Нам недоставало его в начале сезона. Но сейчас себя проявляют другие игроки, которые способны забивать: Маккенни, Дибала. Если у нас нет Роналду, забивающего 30 мячей за сезон, и все остальные должны взять это на себя», — цитиурет де Лигта Sky Sport Italia.

«Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко.