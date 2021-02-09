Гасперини поделился ожиданиями от игры с «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на пресс-конференции перед ответным матчем полуфинала Кубка Италии с «Наполи» рассказал, чего ждет от своей команды.

«Я думаю, завтрашняя игра будет отличаться от первой. Команды будут выжимать максимум из каждой возможности, ошибки будут сведены к минимуму. В первой встрече мы показали, что можем соревноваться на равных с командами уровня «Наполи» — приводит слова 63-летнего специалиста сайт «Аталанты».

Гасперини отметил, что в таком плотном графике, как у команд сейчас, нет времени на переживания из-за прошлых неудач, поэтому в «Аталанте» никто не вспоминает об упущенной победе над «Торино» (3:3):

«К счастью, мы играем каждые три дня, поэтому нам сразу пришлось переключить свои мысли на матч с «Наполи». Мы играем дома, это встреча за право выйти в финал Кубка, мы должны использовать ее. Мы, так же как и «Наполи», не каждый год выходим в финал Кубка, такая возможность значит много для нас».

Первый матча полуфинала Кубка Италии между «Наполи» и «Аталантой» завершился безголевой ничьей. Российский полузащитник клуба из Бергамо был в заявке на игру, но так и не вышел на поле. Ответная встреча состоится 10 февраля в 22:45 по московскому времени.