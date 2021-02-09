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Каррера назначен главным тренером «Бари»

20:10
Массимо Каррера. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Новым главным тренером клуба итальянской серии С «Бари» стал Массимо Каррера, сообщает официальный сайт клуба 8 февраля.

Контракт рассчитан до конца сезона. Он предусматривает автоматическое продление до 2022 года в случае выхода в серию В. Завтра специалист проведет первую тренировку с новой командой.

Публикация от SSC Bari (@sscalciobari)

56-летний специалист работал с 2016 по 2018 годы. В 2017 году тренер привел красно-белых к чемпионству. Также он выиграл Суперкубок России

Последним местом работы Карреры был греческий АЕК, из которого итальянец ушел 22 декабря 2020 года.

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