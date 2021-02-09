Каррера назначен главным тренером «Бари»
20:10
Новым главным тренером клуба итальянской серии С «Бари» стал Массимо Каррера, сообщает официальный сайт клуба 8 февраля.
Контракт рассчитан до конца сезона. Он предусматривает автоматическое продление до 2022 года в случае выхода в серию В. Завтра специалист проведет первую тренировку с новой командой.
56-летний специалист работал с 2016 по 2018 годы. В 2017 году тренер привел красно-белых к чемпионству. Также он выиграл Суперкубок России
Последним местом работы Карреры был греческий АЕК, из которого итальянец ушел 22 декабря 2020 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю