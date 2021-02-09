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«Милан» и Ибрагимович могут продлить контракт на год

16:29
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
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«Милан» и форвард Златан Ибрагимович рассматривают вариант продления контракта еще на сезон, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным издания, 39-летний швед не против остаться в миланском клубе еще на сезон, несмотря на свой возраст. Ибрагимович хочет вернуть «Милан» в Лигу чемпионов и снова сыграть в этом турнире.

В скором времени стороны приступят к переговорам. Скорее всего, зарплата форварда немного снизится. Сейчас он получает в «Милане» — 7 миллионов евро в год.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович провел 17 матчей, забил 16 голов и сделал 2 результативные передачи. Нынешнее соглашение игрока истекает этим летом. После 21 тура серии А «россонери» занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.

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