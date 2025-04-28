Гасперини — о ничьей с «Лечче»: «Настрой «Аталанты» был ужасным»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Лечче» (1:1) в 34-м туре серии А.

«Я никак не ожидал такого настроя на матч, я бы назвал его ужасным. Потом, по ходу игры, нам удалось выправиться. У меня такое чувство, что люди не понимают стоящих перед нами задач. Они ведут себя так, словно «Аталанта» легко выйдет в Лигу чемпионов, но нам нужно оглядываться на тех, кто позади нас в таблице», — сказал Гасперини после игры.

«Аталанта» набрала 65 очков занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» с 27 очками — на 17-й строчке.