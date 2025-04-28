Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:58

Гасперини — о ничьей с «Лечче»: «Настрой «Аталанты» был ужасным»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Лечче» (1:1) в 34-м туре серии А.

«Я никак не ожидал такого настроя на матч, я бы назвал его ужасным. Потом, по ходу игры, нам удалось выправиться. У меня такое чувство, что люди не понимают стоящих перед нами задач. Они ведут себя так, словно «Аталанта» легко выйдет в Лигу чемпионов, но нам нужно оглядываться на тех, кто позади нас в таблице», — сказал Гасперини после игры.

«Аталанта» набрала 65 очков занимает 2-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» с 27 очками — на 17-й строчке.

ФК Аталанта
ФК Лечче
Джан Пьеро Гасперини
Читайте также
Форвард «Вегаса» Барбашев впервые забил гол в овертайме Кубка Стэнли
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
В России началась трехдневная рабочая неделя
«Балтика» в шаге от РПЛ, «Урал» погряз в скандалах. Что происходит в Первой лиге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 27 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 26 апреля
«Чайка» — «Сочи»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Балтика»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ретеги повторил рекорд Филиппо Индзаги по голам за «Аталанту» в сезоне серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 22 8 4 54-25 74
2
 Интер 34 21 8 5 72-33 71
3
 Аталанта 34 19 8 7 67-31 65
4
 Ювентус 34 16 14 4 51-31 62
5
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
6
 Рома 34 17 9 8 49-32 60
7
 Фиорентина 34 17 8 9 53-34 59
8
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
9
 Милан 34 15 9 10 53-38 54
10
 Торино 34 10 13 11 38-39 43
11
 Комо 34 11 9 14 44-48 42
12
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
13
 Дженоа 34 9 12 13 29-41 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 34 6 9 19 24-56 27
18
 Венеция 34 4 13 17 27-48 25
19
 Эмполи 34 4 13 17 27-54 25
20
 Монца 34 2 9 23 25-59 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.04 13:30
Комо – Дженоа
 1 : 0
27.04 13:30
Венеция – Милан
 0 : 2
27.04 16:00
Фиорентина – Эмполи
 2 : 1
27.04 16:00
Интер – Рома
 0 : 1
27.04 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
27.04 21:45
Аталанта – Лечче
 1 : 1
27.04 21:45
Наполи – Торино
 2 : 0
28.04 19:30
Удинезе – Болонья
 - : -
28.04 21:45
Лацио – Парма
 - : -
28.04 21:45
Верона – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 24
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 17
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 14
П
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 9
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 8
И К Ж
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 27 2 3
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 17 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости