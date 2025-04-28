«Болонья» на выезде сыграла вничью с «Удинезе» в серии А

«Болонья» в гостях сыграла вничью с «Удинезе» в матче 34-го тура серии А — 0:0.

«Болонья» набрала 61 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» с 41 очком — на 12-й строчке.

В следующем матче «Болонья» примет на своем поле «Ювентус», а «Удинезе» сыграет на выезде с «Кальяри»