Ретеги повторил рекорд Филиппо Индзаги по голам за «Аталанту» в сезоне серии А

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги забил гол в ворота «Лечче» (1:1) в матче 34-го тура серии А.

Для 25-летнего аргентинца мяч стал 24-м в этом сезоне чемпионата Италии. Он повторил рекорд «Аталанты», который принадлежал Филиппо Индзаги — экс-форвард бергамасков установил его в сезоне-1996/97.

Всего Ретеги забил за «Аталанту» 27 голов в 45 матчах во всех турнирах.