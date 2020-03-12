Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом
17:26
У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.
28-летний нападающий стал вторым игроком серии А, который заболел коронавирусом. Ранее положительный результат был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани.
В текущем сезоне Габбьядини провел 21 матч в чемпионате Италии, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020