Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом

У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.

28-летний нападающий стал вторым игроком серии А, который заболел коронавирусом. Ранее положительный результат был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани.

В текущем сезоне Габбьядини провел 21 матч в чемпионате Италии, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.