Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Форвард «Сампдории» Габбьядини заболел коронавирусом

17:26
Маноло Габбьядини. Фото ФК "Сампдория"
Маноло Габбьядини. Фото ФК "Сампдория"
Теги:

У форварда «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностирован положительный результат на коронавирус, сообщил официальный сайт клуба.

28-летний нападающий стал вторым игроком серии А, который заболел коронавирусом. Ранее положительный результат был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани.

В текущем сезоне Габбьядини провел 21 матч в чемпионате Италии, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир